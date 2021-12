Ministro Eros Grau renuncia à vaga de ministro do TSE

Cedida Ministro Eros Grau se despede do TSE.

Em carta encaminhada aos servidores de seu gabinete no TSE, o ministro Eros Grau afirmou: “passou o meu tempo no TSE. O Supremo me absorve. Estou convencido de que não posso dividir a minha fidelidade a ele com outro tribunal”. Disse também que deixa o cargo seguro de que cumpriu o seu dever com dignidade e corretamente e, por isso, sai com tranqüilidade.Sua cadeira será ocupada provisoriamente pela ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha que é substituta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).*Com informações da assessoria