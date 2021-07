Assembleia Legislativa discute Segurança Pública

João Gilberto

Para o propositor da audiência, deputado Poti Júnior, a população do estado vive em um constante clima de insegurança, tanto na capital quanto no interior. Poti considerou que o debate deste tema entre o Governo do Estado e as Prefeituras pode ser útil para que surjam medidas urgentes e eficazes no combate à criminalidade.A falta de estrutura dos presídios, delegacias e batalhões, além do acúmulo de presos nas delegacias de polícia foram as principais reclamações dos participantes. O promotor de justiça Sílvio Roberto disse, e todos os presentes concordaram, que enquanto os presos ocuparem as delegacias, a Polícia Civil não conseguirá realizar seu trabalho, pois terá que “tomar conta” dos prisioneiros.“Para se falar em melhoria da Segurança Pública tem que pensar no básico. A primeira coisa a se fazer é retirar os presos das delegacias, pois só assim os policiais civis podem fazer seu trabalho regular. Para isso, cadeias públicas têm que ser construídas”, disse Sílvio Roberto, que considera pequeno o efetivo da polícia nas ruas. “Só a presença da polícia nas ruas irá intimidar os bandidos”.O secretário estadual de Justiça, Leonardo Arruda, afirmou que o número de presos em delegacias vem diminuindo, e que já existem projetos para construção de novas cadeias públicas em várias cidades do interior do estado. “Além dos projetos de construção de cadeias públicas, haverá concurso público para cerca de 500 vagas de agentes penitenciários para o estado”.Outra visão unânime entre os participantes é de que o tráfico de drogas é uma das principais causas de violência, e que a repressão não é o melhor caminho para acabar com este problema. O comandante da Polícia Militar, coronel Marcondes defendeu a prevenção às drogas.“Está provado que a repressão não vai acabar com o tráfico. O que se deve fazer é prevenir o uso de drogas. A Polícia Militar, com o Programa de Resistência às Drogas (Proerd), é a única entidade do estado que se preocupa com a prevenção”, explicou coronel Marcondes, afirmando em seguida que não existe uma única clínica de recuperação de usuários de drogas no Rio Grande do Norte.O deputado Nélter Queiroz, que no final do mês de março fez duras críticas ao secretário de Segurança Agripino Neto, cobrou criatividade da polícia e da secretaria de Segurança no combate ao crime. “A polícia tem que organizar seu efetivo, com viaturas e até com seu helicóptero, e promover operações surpresas no interior do estado e combater o crime”.O secretário estadual de Segurança Pública, Agripino Neto, afirmou que a secretaria está fazendo o melhor possível para combater o crime. “Fazemos o possível, mas diante do tamanho do problema ainda é pouco. O helicóptero, por exemplo, não pode ser usado da maneira que gostaríamos, pois seu custo é muito alto”.*Com informações da Assembléia Legislativa.