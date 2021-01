Gestores ligados à cultura e à educação discutem ações Encontro é na manhã da sexta-feira (20) e conta com representante do MinC.

Prefeitos e secretários de Educação e/ou Cultura do Rio Grande do Norte se reunirão na manhã desta sexta-feira (20) a partir das 9h no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel.



O encontro contará com a participação do gerente de Participação Social da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Fabiano dos Santos.



Juntos, discutirão o Programa de Aceleração de Crescimento da Cultura (PAC) e Programa Mais Cultura, além de falar das orientações sobre o Projeto Livro Aberto e implantação e modernização de bibliotecas.



A atualização do cadastro dos municípios junto ao Sistema Estadual de Bibliotecas, micro projetos de Cultura da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e a construção do Sistema Nacional de Cultura também estão na pauta.



Durante a reunião os gestores assinarão o termo de Cooperação Técnica entre a Biblioteca Pública Câmara Cascudo/FJA e as prefeituras municipais.