Agripino tem acesso a inquérito da PF e pode processar a União

Vlademir Alexandre Senador deve processar União pelos danos morais.

De acordo com o líder do Democratas no Senado, há afirmações do próprio Executivo que admite a distorção das informações. “O próprio ministro Tarso Genro reconheceu que as informações foram distorcidas e que o processo tem cinco páginas que comprovam o que digo. O conteúdo como um todo não foi divulgado”, disse o senador.Na opinião do democrata, as informações distorcidas causaram danos a ele quando publicam que o parlamentar teria recebido doações de forma ilegal, quando, na verdade, o Democratas do Rio Grande do Norte havia sido o beneficiado pela doação de R$ 300 mil da construtora para as campanhas municipais. Porém o senador provou com recibos que a doação não tinha nada de ilegal.“Agora com o processo na mão vou poder provar que eles sabiam que a doação ao Democratas do Rio Grande do Norte era legal e que omitiram ainda as doações ao PT”, esclareceu.O potiguar ainda ressaltou que deixaram escapar suspeitas distorcidas para prejudicá-lo. “Eles se anteciparam na divulgação das informações. Mas é muito estranho porque sabemos que há diálogos gravados da Camargo Correia falando que a doação era legal. Mas agora a história é outra porque poderemos provar a distorção das informações”, concluiu.O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar que garante ao senador o acesso ao inquérito da Operação Castelo de Areia. Na reclamação protocolada na Corte, o senador alegou que a Polícia Federal teria cometido um "ato omissivo" a não permitir seu acesso à investigação na qual foi citado. A decisão do STF é de 30 de abril.