Dupla é presa acusada de matar comerciante em Ceará-Mirim

Divulgação Hérick (esq.) e Marielson são acusados de matar Edilson Câmara.

Hérick José da Conceição, de 24 anos, natural de Igarassu (PE), é acusado de efetuar os tiros que mataram o comerciante e Marielson Araújo Barbosa, de 19 anos, natural de São José de Mipibú, de dar cobertura ao assalto.Investigações da polícia culminaram na prisão dos dois acusados, que foram prontamente reconhecidos pelo pai da vítima. Após o reconhecimento, a juíza da Vara Criminal da Comarca de Ceará Mirim, Valentina Damasceno, decretou a prisão temporária da dupla. Hérick foi localizado no Passo da Pátria enquanto Marielson estava na zona rural daquele município.De acordo com o pai da vítima, Edílson Câmara da Rocha, Hérick teria efetuado dois disparos com um revólver calibre 38, enquanto Marielson estava dando cobertura com uma arma calibre 12.Os acusados encontram-se recolhidos na Delegacia de Ceará-Mirim à disposição da justiça e ambos negam o crime. A polícia já identificou os outros dois bandidos que participaram do crime, mas os nomes não foram divulgados para não atrapalharem as investigações.O comerciante Edílson da Rocha Câmara Júnior foi morto por volta das 21h de quinta-feira (19) depois de reagir ao assalto e trocar tiros com os bandidos na comunidade Rio dos Índios, em Ceará-Mirim. A vítima foi atingida com dois tiros, um na cabeça e outro no peito, e faleceu a caminho do hospital.