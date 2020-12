Copa do Brasil: Confiança crê na classificação em Natal O time ja fez treino no CT alvinegro; o técnico Luiz Carlos Cruz mantém o grupo tranquilo e garante que vai para cima do América

O Confiança-SE acredita na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe sergipana chegou ontem (17.03) à tarde a Natal - se bem que parte da comissão técnica, incluindo o técnico Luiz Carlos Cruz, vieram antes. Ontem mesmo o time fez um treino tático seguido de chutes a gol e um “rachão” no CT do ABC.



“Tenho experiência em disputar torneios da Copa do Brasil. É uma competição diferenciada e não pode haver vacilo. Vamos atacar o América de maneira equilibrada”, considerou Cruz, lembrando que o importante neste momento é o time - que tem uma defesa tida como a melhor de Sergipe no momento - estar tranquilo. Só para lembrar: basta o Confiança empatar que se classifica para a segunda fase – onde encara o Icasa-CE.



O treinador Luiz Carlos Cruz selecionou 18 jogadores para enfrentar o América: Fábio, Baggio, Leonardo, Bira, Robinho, Valdson, Fabiano, Alisson, Théo, Juninho Cearense, Rivaldo, Pablo, Isaac, Cristiano Alagoano, Da Silva, Éder, Guga e Ramom.