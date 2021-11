Vitória e Bahia lutam, de novo, pela conquista de mais um título do Baianão Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Vitória pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a taça.

Chegou a hora da decisão. Vitória e Bahia entram em campo neste domingo (3), no Barradão, às 17h (horário de Brasília), para ver quem fica com o título do Campeonato Baiano.



Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Vitória tem uma boa vantagem sobre o rival, já que, além de jogar diante de sua torcida, pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a taça.



Mas o Bahia aposta na força de sua tradição para voltar a vencer o maior rival fora de casa por dois gols de vantagem, como fez na primeira fase, e levar o título para o Fazendão depois de nove anos sem a conquista do Estadual.



Alexandre Gallo segue fazendo mistério e garantiu que só irá liberar a escalação no vestiário do Barradão. A única ausência certa na equipe do Bahia é a do lateral Patrício, expulso no último jogo depois de agredir um adversário.



Dedé deve ser o provável substituto para a lateral. No meio, o treinador terá a volta de Rogério, que volta depois de cumprir suspensão. Gallo deve repetir a formação utilizada contra o Coritiba na Copa do Brasil que, segundo o próprio técnico, foi uma das melhores apresentações do time no ano.



O técnico Paulo César Carpegiani já avisou que mandará a campo a mesma formação que venceu o Atlético-MG por 3 a 0 no meio da semana.



A única novidade no time rubro-negro será a volta do atacante Nadson, que ficará a disposição no banco de reservas. Mesmo com o time definido, Carpegiani, assim como Alexandre Gallo, também fez treino secreto, mas garante que não é para esconder a escalação.



- Algumas vezes é importante e necessário. O time tem que se adaptar às dificuldades que vai encontrar dentro do jogo e não quero que vocês (jornalistas) divulguem o que treinei – explicou o treinador.