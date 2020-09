ABC e América ficam no 0 a 0 - Análise do jogo O time alvinegro acabou criando mais chances, mas resultado não foi de todo considerado injusto.

Um clássico de bom nível. ABC e América ficaram no empate de 0 a 0, mas criaram sim muitas chances de lado a lado.



No primeiro tempo, e valendo da fragilidade da marcação pelo lado esquerdo do América, o ABC, com Simão e Gabriel , quase abriram o placar em muitas jogadas de perigo ao gol de Rodolfo.



O técnico Heriberto da Cunha, coerente, escalou o time que três zagueiros, dois alas que saíam bem para o jogo – Simão e Beto – e muita criação com Sandro e Gabriel chegando muitas vezes com Paulinho Macaíba.



O ABC só não encerrou a primeira etapa na frente por conta das boas defesas de Rodolfo e da falta de um “matador.”



Simão, Sandro e Gabriel, de novo, foram os bons nomes do time do povo, mostrando uma evolução acentuada no rendimento da equipe.



O América, sentindo muito a ausência do meia-atacante Fábio Neves, praticamente se valia somente da habilidade de Cleisson, na meia pelo lado esquerdo, e do ala Carlos Alberto, que sempre passava bem, mas não tinha seu parceiro.



O atacante Rinaldo, escalado ao lado de Lúcio, e como o centroavante, ficava muito isolado na frente.



Sem um ala apoiador pelo lado esquerdo, o rubro ficava meio “capenga”, já que os muitos volantes em campo não saíam para o jogo.



Alexandre, no entanto, justiça seja feita, desta vez marcou bem e conseguia sim colocar o América “para andar.”



Júlio Terceiro, que fazia sua reestreia no time americano, sentiu uma contratura antes dos dez minutos e saiu de campo para a entrada de Hallison.



O ABC teve boas chances com Gabriel, Sinão e Paulinho Macaíba.



No segundo tempo, quando se esperava uma “avalanche” do ABC aconteceu justamente o contrário.



O técnico Tita equilibrou a partida, corrigiu a falha de marcação no lado esquerdo e conseguiu fazer com que Rinaldo participasse mais na armação das jogadas.



Nas mudanças efetuadas o ABC teve os maiores prejuízos. Beto, que provavelmente saiu cansado, ainda sem ritmo de jogo, fez com que Sandro se prendesse mais na ala.



Com o deslocamento de Sandro, o alvinegro perdeu em qualidade. Pouco depois, Heriberto errava ao sacar Gabriel, deixando em campo o atacante Paulinho Macaíba, que nada fez.



A última mudança, errada por ser tardia, aconteceu quase aos 40 minutos. João Paulo entrou, e apesar do pouco tempo ainda conseguiu, talvez, render mais que Macaíba.



No América, a entrada de Berg , no lugar de Rinaldo,reforçou as melhores jogadas de ataque pela esquerda, mas Marcelinho, que entrou na vaga de Diego (machucado) nada acrescentou ao ataque do América.



Claro que o treinador Tita foi mais prejudicado, pois teve que fazer duas alterações por contusão – Júlio Terceiro e Diego.



O jogo terminou empatado, mas as maiores chances, as mais claras de gol, foram do time do ABC. Isso não quer dizer, no entanto, que o América não tenho criado boas jogadas de ataque.



Destaques do jogo



Rodolfo, Fred, Alexandre e Cleisson, pelo lado do América.

Ranieri, Ben-Hur, Simão, Sandro e Gabriel no ABC.



Arbitragem

Apesar do risco de “queimação”, o árbitro Paulo Jorge Brandão, de novo, foi muito bem. Sem erros ou exageros.

Os assistentes Eduardo Lincoln Neves e Luis Carlos Câmara sem nenhum erro.



Evasão

Ela de novo. O estádio Frasqueirão lotado e menos de 10 mil pagantes no borderô da partida. Tá na hora do INSS, FNF, Clubes e MP investigarem o que acontece.