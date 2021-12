Ministro da Integração anuncia construção da barragem de Oiticica

Vlademir Alexandre

Geddel Vieira esteve chegou ao Rio Grande do Norte na manhã desta quarta-feira (6) e foi ao Vale do Açu sobrevoar as áreas afetadas pelas chuvas. Em seguida, a comitiva desembarcou no Quartel da Polícia Militar, em Assu, onde participou de reunião com os prefeitos.“Apesar das circunstâncias, é uma alegria está de volta ao Rio Grande do Norte. Claro que não queria estar aqui para visualizar esta situação de estragos e prejuízos. Vi o que está acontecendo e ouvi da governadora Wilma de Faria o quanto se perdeu no Estado”, disse o ministro.De acordo com Geddel, sua viagem ao Rio Grande do Norte foi para anunciar medidas concretas. “Posso dizer a vocês que a primeira coisa que se faz nessas é preservar as pessoas e dá conforto e, isso está sendo feito. Agora, nós estamos anunciando que os recursos para a construção da barragem de Oiticica já foram autorizados, assim como a reestruturação do rio Assu”, informou.O ministro ressaltou que o projeto das obras já estão prontos e deverão ser enviados pelo Governo do Estado. “Assim que ele chegar ao Ministério, nós vamos autorizar a licitação e, em seguida, as obras terão início”, destacou Geddel Vieira Lima.Ele disse ainda que o Ministério da Integração Nacional já havia liberado R$ 20 milhões ao RN, nesta quarta-feira foram mais R$ 7 milhões e outros R$ 6 serão enviados nos próximos dias.