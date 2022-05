Um prato para guardar recordações

Fotos: Eduardo Bagnoli

Sirigado com "mantinha" de ervas

Modo de preparo

Montagem do prato

Para representar o estado ao longo de 2009, foi criada uma receita especial: o sirigado com “mantinha” de ervas, que é servido em um prato de cerâmica com uma pintura em homenagem ao Morro do Careca e à Praia de Ponta Negra. Após a degustação, a pessoa leva o prato como souvenir. Um jeito criativo de fazer com que os turistas levem consigo uma "boa lembrança" da cidade visitada.A idéia foi criada pelo chef Dânio Braga, em março de 1994, fundador e atual vice-presidente da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, que se inspirou nos costumes que trouxe da região onde nasceu, na Itália, e de Parma, sua cidade natal. Dânio resolveu estimular, aqui no Brasil, o hábito de se levar uma lembrança simpática depois de uma boa refeição. Aliás, mais do que um simples souvenir, é uma peça de arte, digna de ser colecionada - O Prato da Boa Lembrança.A associação conta hoje com 94 casas entre seus membros espalhadas por 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal. O Manary foi indicado pelo proprietário de uma pousada em Fernando de Noronha e foi avaliado nos quesitos instalações, cardápio, estrutura de cozinha e qualidade da alimentação para, só então, ter a solicitação aceita pela Associação da Boa Lembrança.Após associar-se, o estabelecimento escolhe um prato que o representará pelo período de um ano. Uma oficina de cerâmica contratada pela ARBL prepara, com base na receita e na descrição do prato escolhido, uma peça-protótipo e a submete ao novo associado para aprovação. Aos clientes que solicitam esse prato, a casa entrega o Prato da Boa Lembrança após terminada a refeição.A ARBL mantém em seu site ( www.boalembranca.com.br) uma seção chamada Clube do Colecionador, onde os clientes cadastrados podem oferecer seus pratos repetidos ou trocá-los por outros que ainda não têm. Que tal agora, saborear um Sirigado com “mantinha” de ervas, com dupla vista para Ponta Negra e o Morro do Careca?200g de filet de badejo (sirigado)30g de manteiga de ervas30g de farinha de roscaSal e pimenta a gostoAzeite e alecrim a gosto150g de arroz de jasmim pré-cozido20g de cenoura em fios20g de abobrinha em fios1 ovo5g de castanha de caju25g de batata palha10g de alho5ml de molho shoyoGergelim, sal e pimenta a gostoMolho defumado de laranja20g de cebola40g de ketchup40g de molho barbecue15g de açúcar10ml de óleo de alho300 ml de suco de laranjaAlecrim a gosto1 Chip de batata doce10g de cenoura crua em fios10g de abobrinha crua em fios3 unidades de pimenta biquinhoGrãos de pimenta rosaGrãos de papoulaAzeiteTempere o peixe com sal e pimenta e grelhe até dourar ambos os lados. Misture a manteiga de ervas com a farinha de rosca e recubra o filet de peixe com uma camada ou "mantinha". Leve ao forno, já previamente aquecido a 250°C e aguarde até que a "mantinha" fique crocante.Em uma frigideira, refogue o alho e os legumes, grelhando-os até o ponto correto. Adicione o ovo e mexa até que o este esteja cozido. Em seguida adicione o arroz, as castanhas de caju e o gergelim. Tempere com molho shoyo e corrija o sal e a pimenta, se for o caso. Finalize o arroz com a batata palha.Refogue a cebola e o alho, adicione o ketchup e o molho barbecue, misturando bem os ingredientes. Em seguida adicione o suco de laranja, alecrim e açúcar. Tempere com sal e pimenta. Coe o molho em uma peneira fina.Centralize o arroz no prato e apoie uma parte do filet de peixe sobre o mesmo. Coloque os fios de cenoura e abobrinha crus por cima do peixe, dispondo o chip de batata doce na posição vertical. Finalize decorando o prato com o molho de laranja, grãos de papoula, pimenta rosa e pimenta biquinho.

Manary Gastronomia & Arte

Rua: Francisco Gurgel, 9067 - Ponta Negra. Fone: 84 3204-2900

Funcionamento do restaurante: das 11h às 16h e das 19h às 23h



*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 59 - de 16 a 22 de maio de 2009