Caso João Régis: delegado Roberto Andrade assume investigações

Divulgação Morte de João Régis ainda é um mistério para a polícia

Em julho passado, o delegado que comandava as investigações, Raimundo Rolim de Albuquerque Filho, encaminhou a conclusão do inquérito à Justiça sem encontrar a autoria material e intelectual do homicídio. “Nós exploramos tudo o que podíamos explorar, no entanto, não conseguimos encontrar provas materiais para indiciar alguém”, explicou Rolim, à época.Rolim falou que várias vertentes para o crime foram apuradas, como vingança e crime passional. “Esse homicídio foi muito bem planejado e não deixou quase nenhum rastro. Mas, com certeza, o crime foi armado por uma pessoa que conhecia a intimidade de João Régis e era muito próximo à vítima”. O delegado informou que cerca de 30 pessoas foram ouvidas.A polícia chegou a pedir a quebra de sigilo telefônico do advogado João Régis. Isso possibilitou a descoberta que os assassinos ligaram duas vezes para o advogado antes de irem à casa dele, em Petrópolis. “Às 17h47, um homem ligou de um orelhão, na avenida Antônio Basílio, localizado em frente à travessa Antônio Basílio, onde João Régis tinha uma casa, e os filhos moravam. Essa primeira ligação foi para confirmar se o advogado estava em casa. Às 19h05, a mesma pessoa ligou de outro orelhão, desta vez localizado no fim da avenida Antônio Basílio, já chegando no Bom Pastor”, contou.O delegado Raimundo Rolim explicou que na segunda ligação, a pessoa chegou a conversar com João Régis. “Em seguida, o advogado desconfiou das duas e ligou para um dos filhos, pedindo para ele vir para casa, pois estava preocupado com as ligações. A vítima recebeu ainda uma ligação naquela noite, que era a namorada dele. Às 19h11, a moça ligou dizendo que ia passar lá para os dois saírem. No entanto, antes dela chegar, João Régis foi executado, às 19h30”, relatou o delegado.