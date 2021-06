Marketing pessoal nas redes sociais de Internet para fazer bons negócios

O diferencial que essas ferramentas oferecem está no fato de possuírem um grande poder de alcance a um custo zero para os anunciantes.Como isso funciona? Da seguinte maneira: pessoas que vendem determinado produto, mas não têm dinheiro para anunciar, criam perfis de serviços nessas redes e começam a adicionar outros usuários. Esses, por sua vez, voltam a página de quem lhes adicionou e, se gostam do produto, passam a indicá-lo aos amigos.Uma espécie de marketing viral que em um curto espaço de tempo toma proporções bastante satisfatórias para os micro empresários da Internet.Aqui em Natal, duas estilistas são fenômenos frutos dessa prática. Em poucos meses de utilização das redes sociais para o anúncio de suas coleções,elas caíram no gosto e na boca da juventude da cidade.Cris Lucena (estilista da marca de vestidos Lady Punk) e Maisa Pacheco (estilista do ateliê de bolsas Dona Maria) começaram a expôr fotos de suas peças no orkut, flickr e blogs para mostrar aos amigos. Os amigos dos amigos passaram a visitá-las e a adicioná-las também e hoje possuem clientes não só em Natal como em outros Estados do país.Mas elas também afirmam que só o poder de expansão da Internet não garante o sucesso de vendas, e que é preciso que o produto apresente um diferencial para que não seja mais um entre tantos outros. "Quando resolvi criar bolsas, eu sabia que não poderia fazer isso de qualquer maneira. A minha idéia foi pesquisar tecidos na Internet e importar pequenas quantidades de cada para criar, no máximo, dois modelos parecidos. Trabalho apenas com tecidos dos EUA e países da Europa. Lanço fotos deles no orkut e as clientes escolhem o que querem e como querem as bolsas. Assim elas sentem-se exclusivas", conta Maisa.A estratégia da Cris Lucena já foi outra; porém não menos original. Ela contratou uma boa fotógrafa, vestiu garotas aparentemente comuns com os seus vestidos e produziu fotos artísticas. "O que eu quero, na verdade, é que mulheres comuns possam perceber que atiçando a sua vaidade elas podem se tornar Lady Punk, ou seja, o comum também pode ser chique. Por quê não?", diz Cris Lucena.As estilistas garantem que as negociações através da Internet são tranquilas. Elas vendem o produto, passam o número da conta para o cliente e quando o depósito é confirmado, enviam a mercadoria sem nenhum problema.A proximidade que a Internet proporciona faz com que as estilistas tenham um leque maior de oportunidades e pensem em expandir os negócios. Cris Lucena já estuda a possibilidade de formar parceria com uma amiga em Portugal que está interessada em representar sua marca por lá e recebeu prosposta para revenda de seus vestidos no Ceará.