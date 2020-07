Após classificação para segundo turno, América pode dispensar três O lateral Teles, o meia Marcinho e o atacante Reginaldo foram chamados para uma conversa com os dirigentes alvirrubros.

Depois de conseguir sua classificação ao segundo turno do Campeonato Estadual, o América não conta mais com três jogadores. O lateral Teles, o meia Marcinho e o atacante Reginaldo foram chamados para uma conversa com os dirigentes alvirrubros para acertar a rescisão contratual.



O clube apresentou os valores para rescindir de forma amigável os contratos e espera um resposta dos atletas até a próxima segunda-feira. Se não houver um acordo, é bem provável que os jogadores passem a treinar em separado.



*Com informações do blog Vermelho de Paixão