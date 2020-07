Judas Tadeu reafirma que Gadelha dará preferência ao ABC

Júlio Pinheiro Judas Tadeu "acalma" torcida alvinegra e garante preferência de Gadelha.

Destaque do ABC na campanha da série B de 2008, Fabiano Gadelha retornou ao Marília, clube com o qual tem contrato até 30 de dezembro, para a disputa do campeonato paulista. No entanto, o atleta garantiu que pretende negociar com o ABC logo após o término do campeonato estadual.“Só vamos negociar depois do campeonato paulista. Mas o atleta dará a preferência ao ABC. Eu soube que um dirigente do América ligou para ele, mas o atleta afirmou que vai dar preferência ao ABC, que vai conversar primeiro com o ABC”, aposta Judas.Segundo Tadeu, a saída de Gadelha logo após a série B era inevitável devido ao acordo que o atleta tinha com o Marília, que acabou sendo rebaixado para a série C. “Ele tinha que disputar o campeonato”, lembrou Judas.No “Paulistão”, Fabiano Gadelha vem sendo um dos destaques do Marília, marcando cinco gols e liderando a equipe. Na última partida que disputou, contra o Corinthians, o camisa 10 do Marília marcou um belo gol por cobertura, garantindo o empate da equipe do interior.