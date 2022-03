Guarani treina de olho no América

Guarani-SP Vadão treinou o primeiro coletivo, visando o jogo do sábado contra o América.

Na ocasião, com dores musculares na região da coxa, o zagueiro Dão foi poupado - Márcio Alemão, recuperado de contusões, assumiu a vaga. O time principal do coletivo teve esta formação - Douglas, Maranhão, Márcio Alemão, Bruno Aguiar, Andrezinho; Cleber Goiano, Luciano Santos, Rodriguinho, Walter Minhoca; Caíque e Ricardo Xavier.Hoje à tarde e amanhã (15) pela manhã estão programados os últimos treinos do Guarani, já no local da partida.