Remédios ficarão mais caros Mais de 20 mil produtos sofrerão reajuste até 15 de março.

O aumento de salário mínimo no início de fevereiro já começa a forçar reajustes em outros setores, como o de medicamentos, que a partir de 15 de março terão acréscimo no valor das prateleiras.



Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os remédios isentos são os homeopáticos, fitoterápicos e básicos, que não necessitam de prescrição médica.



Os critérios de reajuste ainda não estão definidos, mas o Índice Nacional de Preços Amplos ao Consumidor (IPCA) deverá ser referência para o aumento, seguido do aumento do preço dos insumos farmacêuticos, a participação dos genéricos no mercado e o tamanho do lucro dos laboratórios.



Os reajustes nos preços dos medicamentos devem ser corrigidos até o final de março, sob pena de multa para as farmácias que descumprirem a determinação da Anvisa.