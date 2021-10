Corpo de mulher é encontrado em lixão do Jardim América De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), ainda não se sabe a causa da morte.

O corpo de uma mulher não identificada foi encontrado parcialmente nu em um lixão do conjunto Jardim América, em Cidade Nova, na zona Oeste de Natal.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), ainda não se sabe a causa da morte. A polícia aguarda a chegada do Instituto Técnico-Científico de Polícia.



*Mais informações em instantes.