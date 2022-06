ABC anuncia quatro reforços após derrota para o Juventude Goleiro Paulo Musse volta ao clube. Meia Alex Oliveira, ex-Vasco, também foi contratado.

A diretoria alvinegra fechou com mais quatro reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B na noite deste sábado (23). Chegam ao clube o goleiro Paulo Musse, o lateral-direito Chiquinho, o volante Rafael e o meia Alex Oliveira.



Paulo Musse é um velho conhecido da torcida alvinegra. O goleiro, que jogou o Paulistão pelo Botafogo/SP, volta ao ABC, onde disputou a Série B do ano passado. Musse já se apresentará neste domingo (24) pela manhã e iniciará os treinos.



Chiquinho, lateral-direito, chega ao ABC vindo do Macaé/RJ, onde disputou o Campeonato Carioca 2009. O mineiro Chiquinho, disputou a Série B 2008 pelo Marília/SP. O atleta também teve uma passagem pelo RN. Em 2007, disputou a Série A pelo América/RN. O lateral tem chegada prevista para a terça-feira (26).



Já o volante Rafael, 25 anos, ex-Vasco da Gama/RJ, também chegará na terça-feira (26). Rafael disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Mesquita/RJ. Ano passado, o volante disputou a Série B pelo Bahia/BA, que foi dirigido por Arturzinho.



Alex Oliveira, sonho antigo da diretoria, se apresentará na segunda-feira (25). Alex estava no Paulista de Jundiaí/SP, onde disputou o Campeonato Paulista. O meia coleciona boas passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Vasco/RJ, o Atlético/PR e o Fluminense/RJ. O atleta disputou a Série B 2008 pelo Vila Nova/GO.