Governo impede criação de CPI para investigar licitações de plataformas da Petrobras O requerimento obteve apenas 24 assinaturas, número abaixo das 27 necessárias para criare a CPI.

Brasília - O governo conseguiu impedir a criação da Comissão Parlamanetar de Inquérito proposta pelo senador Romeu Tuma(PTB-SP)A para investigar irregularidades na construção de plataformas para a Petrobras. O requerimento obteve apenas 24 assinaturas, número abaixo das 27 necessárias para criare a CPI.



O requerimento, apresentado em agosto de 2007, pedia a criação de uma CPI para investigar supostas irregularidades nos contratos de construção das plataformas da Petrobras P-52 e P-54, além de apurar as denúncias de que suspostos esquemas de licitações fraudulentos da Petrobras serviram para financiar, de forma ilegal, campanhas eleitorais.



Há 10 minutos do fim do prazo final para retirada de assinaturas, até a meia noite de ontem (15), os senadores Garibaldi Alves (DEM-PI), Maria do Carmo (DEM-SE) Adelmir Santana (DEM-DF) e Expedito Junior (PMDB-AC) retiraram suas assinaturas. Cristovam Buarque (PDT-DF), Cesar Borges (PR-BA), Augusto Botelho (PT-RR) e Almeida Lima (PMDB-SE) já haviam retirado seus nomes no decorrer do dia.