Início das aulas do estado ainda é indefinido

Marília Rocha Ruy Pereira diz que governo não tem condições de atender as reivindicações dos professores.

Segundo o secretário, o Sindicato dos Professores está reivindicando aumento salarial para as categorias e promoções para os funcionários da educação, mas o governo do estado não tem condições financeiras de atender a todos os pedidos. “Nenhum professor do Rio Grande do Norte recebe salário abaixo do piso nacional, mas não temos condições de atender a esse aumento”, explica Ruy Pereira.Para contrapor o Sindicato, o Governo do Estado apresentou a proposta de promoção vertical e horizontal para os professores, que renderá impacto financeiro de R$ 11.670.588,03 no final desse ano.Ruy Pereira lembrou também que em setembro do ano passado, a governadora autorizou o pagamento de dívidas que somavam R$ 6.456.500,31, beneficiando 5.989 servidores do Magistério Público Estadual. “Já temos esse parcelamento e as promoções verticais e horizontais, não dispondo de mais verba para pagamento”, justifica Ruy.Outra solução apresentada pelo secretário ao Sindicato foi a concessão de aposentadoria para os professores antigos, visando o preenchimento das vagas do concurso já realizado, que tem validade em dezembro de 2009. “O Sindicato foi sensível ao nosso pedido de abrir as escolas para as aulas, mas estamos aguardando a posição na segunda-feira”, conclui.