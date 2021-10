Votação da Reforma não deve ser concluída nesta terça-feira Leitura das emendas à reforma administrativa na Câmara de Natal não deve ser concluída nesta terça-feira (28). Vereadores suspenderam sessão por 10 minutos para “lanchar”.

Os parlamentares interromperam por 10 minutos a sessão desta terça-feira (28) na Câmara Municipal de Natal para votação em segunda discussão do Projeto da reforma administrativa da capital potiguar para um pequeno "lanche". Há aproximadamente 100 emendas a serem analisadas e votadas.



No entanto, o líder da prefeita, Enildo Alves (PSB) garantiu que apenas a Mensagem 03, que engloba 32 emendas consensuais, e diz respeito a organização geral dos quadros do Executivo deve ser votada ainda hoje (28).



Agora a pouco, os líderes dos partidos na Casa discursaram no plenário sobre a expectativa da votação do projeto que pretende criar e extinguir secretarias da atual administração.



Antes do inicio da sessão, o secretário de Planejamento de Natal, Augusto Viveiros confirmou que todas as emendas que não forem consensuais devem ser derrubadas pela bancada de situação, maioria na Casa. Apenas cinco vereadores fazem parte da oposição na Câmara Municipal de Natal.



Mesmo em minoria, o líder da prefeita na Câmara de Natal, Enildo Alves (PSB) afirmou que os oposicionistas só têm a comemorar porque conseguiram a inserção de duas importantes emendas ao Projeto.



“A oposição deve estar satisfeita porque conseguiu a elevação da Guarda Municipal ao status de secretaria adjunta da nova pasta que será criada de Defesa Social. Também conseguiu a criação da secretaria da Mulher. Isso demonstra a responsabilidade do Executivo em analisar as propostas sugeridas pelos parlamentares, independe do partido do qual fazem parte”, ressaltou o pessebista.



*Mais informações em instantes