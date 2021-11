Vitória conquista tricampeonato Mesmo empatando com o Bahia, por 2 a 2, no Estádio do Barradão, o Rubronegro ergueu a taça.

O Vitória conquistou o seu tricampeonato baiano neste domingo. Mesmo empatando com o Bahia, por 2 a 2, no Estádio do Barradão, o Rubronegro ergueu a taça e pode comemorar o seu 25° título do Campeonato Baiano, diante de quase 27 mil pessoas.



Por ter sido o líder da fase classificatória, o Vitória jogava por dois resultados iguais na final. Mas. A equipe não precisou da vantagem, já que venceu a primeira partida por 2 a 1, na casa do Bahia.



Até a metade do segundo tempo, o Tricolor estava conquistando o título, já que vencia por 2 a 0, com gols de Reinaldo Alagoano, aos oito minutos da primeira etapa, e Ávine aos 46 minutos. Na volta do intervalo, o artilheiro da competição Neto Baiano, marcou para o Vitória, aos 19 minutos. Aos 44 minutos, Ramon igualou o marcador em cobrança de pênalti.



Histórico

Este foi o 25° título estadual do Vitória. A equipe, que nos últimos nove anos levantou a taça oito vezes, é a segunda que mais conquistou o Campeonato Baiano. O primeiro continua sendo o Bahia, com 44 títulos.



Além deste ter sido o tricampeonato do Vitória, foi também o tri-vice do Bahia, que nos últimos três anos foi derrotado pelo rival. O Tricolor não conquista um campeonato desde 2001.



Ficha Técnica



Vitória 2 x 2 Bahia



Local: Estádio do Barradão, em Salvador

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Cartões Amarelos: Viáfara, Wallace e Ramon (Vitória); Nem, Leandro e Paulo Roberto (Bahia)

Cartão Vermelho: Cadu (Bahia)

Gols: Neto Baiano aos 19’/2T e Ramon aos 44’/2T (Vitória); Reinaldo Alagoano aos 8’/1T e Ávine aos 46’/1T (Vitória)



Vitória

Viáfara; Apodi, Victor Ramos, Wallace e Vanderson; Luciano Almeida, Carlos Alberto (Wellington), Bida, Ramon e Jackson (Marco Aurélio); Neto Baiano.

Técnico: Paulo Cesar Carpegiani



Bahia

Marcelo; Marcone (Beto), Evaldo, Nem e Ávine; Leandro, Rogério Sodré, Elton (Ananias) e Léo Medeiros; Reinaldo Alagoano (Cadu) e Paulo Roberto.

Técnico: Alexandre Gallo



*Fonte: Futebol Interior.