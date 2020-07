Revoredo acredita que carnaval foi o mais animado de Natal

Elpídio Júnior Equipe da Funcarte acompanhou desfiles das escolas de samba. (Rodrigues Neto, César Revorêdo e Castelo Casado)

"Por alguma razão milagrosa a equação ‘falta de dinheiro + problemas climáticos + uma grande festa popular', que tinha tudo para ter um resultado desastroso, se transformou no carnaval mais animado de todos os anos", avaliou.Os cortes no orçamento, feitos pela prefeitura para angariar recursos para a Saúde, deixou de fora quase metade da verba que seria destinada aos dias de folia. R$ 1,2 milhão foi investido na festa deste ano.O grande corte foi no show nacional realizado todos os anos. A atração Mart'nália logo saiu da programação. Mas, segundo o presidente da Funcarte, isso não comprometeu a alegria dos foliões."O que poderia ter sido um grande problema terminou se transformando na característica do carnaval, que será autuado de agora em diante na supervalorização do artista potiguar", disse.E outra característica que destaca é a aproximação com as escolas de samba e tribos de índio. "O componente humano foi fundamental. Acompanhamos tudo de perto e demos apoio".Os confetes mal saíram das avenidas e a Fundação Capitania das Artes (Funcarte) já começa a trabalhar para a próxima folia, segundo César Revorêdo.É a primeira vez que a Capitania tem um plano de gestão e Revorêdo explica o planejamento. "Elegemos algumas diretrizes e dezenas de projetos já estão em andamento".Dentre as ações se destacam os cursos e oficinas de capacitação para as agremiações carnavalescas.