Reajustes salariais foram maiores que inflação em 2008 Levantamento do Dieese aponta que 88% das negociações salariais resultaram em aumentos iguais ou superiores à inflação do ano passado.

Mesmo tendo marcado o início da crise financeira internacional, o ano de 2008 acabou não sendo dos piores para os trabalhadores brasileiros. Pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelou que apenas 12% das negociações salariais terminaram com percentuais inferiores ao da inflação.



Das demais, 78% terminaram superando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e 10% se mantiveram no mesmo patamar. Este é o terceiro melhor desempenho nos 13 anos de pesquisa. Historicamente, uma média de 33% das negociações terminavam sendo inferiores à inflação.



O setor de serviços teve o pior desempenho, no qual apenas 61% das negociações resultaram na reposição das perdas para os trabalhadores. Ao todo, foram analisadas 706 negociações realizadas em todo o Brasil durante o ano passado.



Prova de que a crise internacional não interferiu nas negociações é que aquelas categorias com data-base no segundo semestre tiveram reajustes melhores que as dos seis primeiros meses do ano. “Além disso, os ganhos das categorias que negociaram entre os meses de novembro e dezembro foram superiores à média dos ganhos do ano como um todo”, cita a nota do Dieese.