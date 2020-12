Pedro Velho: câmeras de segurança registram assalto a mercadinho

Reprodução Dupla levou cerca de R$ 2 mil do mercadinho

O crime aconteceu na tarde do dia 9 de dezembro. Os dois homens, que ainda não foram identificados, invadiram o mercadinho São Jorge e, armados, anunciaram o assalto. A ação durou 8 minutos.Cerca de dez clientes estavam no mercadinho no momento do assalto. Um deles, um moto-taxista que não teve a identidade revelada, reagiu à ação e esfaqueou um dos assaltantes. O moto-taxista ainda chegou a pegar a pistola de um dos assaltantes, mas não soube usar a arma.Logo em seguida a dupla de assaltantes fugiu levando cerca de R$ 2 mil que estavam no caixa. Nessa fuga eles roubaram a moto justamente do moto-taxista. Até hoje o veículo não foi recuperado.“Espero que a divulgação dessas imagens possa ajudar a identificar e a localizar os criminosos. Até porque há suspeita de que eles tenham participado de outros assaltos”, falou o delegado José Silva Júnior, da delegacia de Pedro Velho. Quem tiver informações sobre os assaltantes pode ligar para o telefone: (84)