Quatro do Atlético/GO estão na seleção dos melhores em Goiás

Site do Atlético Goianiense O time atleticano teve o treinador demitido, mas continua sendo um forte oponente

Goleiro: Harlei (Goiás)

Lateral-direito: Vítor (Goiás)

Zagueiro 1: Ernando (Goiás)

Zagueiro 2: Gil (Atlético)

Lateral-esquerdo: Júlio César (Goiás)

Volante 1: Robston (Atlético)

Volante 2: Ramalho (Goiás)

Meia 1: Elias (Atlético)

Meia 2: Anailson (Atlético)

Atacante 1: Iarley (Goiás)

Atacante 2: Felipe (Goiás)

Nada mais natural que a comissão técnica do América analise a matéria abaixo e fique de olhos nos principais jogadores do Atlético Goianiense, vice-campeão goiano. Se não terá o técnico PC Gusmão, o rubro vai enfrentar uma equipe forte que teve quatro jogadores na seleção do ano em Goiás.O zagueiro Gil, o volante Robston e os meias Anailson e Elias foram escolhidos para formar a Seleção do Campeonato Goiano, na festa de premiação da competição, que aconteceu ontem no Atlanta Music Hall.Além do prêmio de melhor primeiro volante, Robston ainda concorreu ao principal prêmio da competição, que era a Fera do Campeonato, mas ficou em segundo lugar.A festividade, organizada pela Federação Goiana de Futebol, Rádio 730 e TV Serra Dourada contou com a presença de autoridades, dirigentes, jogadores e convidados importantes.O meia Anailson, que fraturou o segundo metacarpiano da mão direita não compareceu a festa e foi representado pelo diretor de Promoções e Eventos, Sérgio Cruz. Os demais atletas premiados receberam os troféus.Confira abaixo a seleção do Campeonato Goiano: