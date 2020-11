Eleitores que não votaram nas três últimas eleições têm um mês para regularizar título

Até o dia 16 de abril, mais de 500 mil eleitores, que não votaram nem justificaram ausências nas três últimas eleições, têm que regularizar a sua situação nos cartórios eleitorais, sob pena de terem o título cancelado.O eleitor que eventualmente tiver o título eleitoral cancelado não poderá se inscrever em concurso público ou neles tomar posse, receber salários de emprego público ou participar de concorrências no setor público nem tirar passaporte.Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até a última sexta-feira apenas 8.689 eleitores haviam regularizado a sua situação eleitoral. No Rio de Janeiro e em Alagoas, estados com menor número proporcional de regularizações, apenas 0,86 dos eleitores faltosos já estão quites com a Justiça.Para aqueles beneficiados com o voto facultavivo não é preciso regularizar o título. Estão neste caso maiores de 16 e menores de 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos. Eleitores que estiverem em dúvida sobre a regularidade de seu título podem fazer uma consulta disponível no site do TSE