Coral Sons da Terra seleciona componentes

Foram prorrogadas até esta quarta-feira (1º) as inscrições para o teste de seleção para novos componentes do Coral Municipal "Sons da Terra", composto por professoras e funcionárias do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação (SME).



O teste será realizado nos dias 1º e 2 de abril, das 19h às 22h, no Centro Municipal de Referência em Educação - Cemure, situado na avenida Coronel Estevam, s/n - Bairro de Nazaré.



Podem participar da seleção professoras e funcionárias do quadro efetivo da SME, preferencialmente, os que têm experiência anterior no canto coral e/ou vocal.