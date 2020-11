Saúde da PM é tema de Audiência Pública na CMN

Vereadora vai discutir sobre os problemas que os policias enfrentam na Saúde.

Segundo Sargento Regina, o policial doente se submete a humilhações para conseguir um simples atestado médico que dê condições de fazer tratamento indicado. “São casos graves de policiais que, apesar de possuírem atestados médicos, são obrigados a trabalharem e de pessoas em elevado grau de estresse que estão nas ruas atuando na defesa do cidadão sem nenhuma condição psicológica. Homens que estão no limite de suas capacidades e acabam explodindo em ações violentas”, declara da vereadora.Na ocasião Sargento Regina apresentará dois relatórios: um da própria Junta Médica e outro preparando a partir das denúncias recebidas e pesquisas feitas pelas associações representativas da categoria apontando os maiores problemas, entre eles: falta de estrutura no Hospital da PM e no Centro Clínico, venda de fichas para atendimento, ocupação das unidades de saúde militares por pacientes do SUS, desrespeito dos oficiais médicos com o policial doente.A frente da Comissão de Direitos Humanos, Trabalho e das Minorias, Regina afirma que, apesar da segurança ser dever do Estado, o vereador tem a obrigação de fiscalizar e cobrar ações do Governo. “Somos os primeiros a receber a cobrança da população. O cidadão quando se sente inseguro vai ao vereador para pedir solução do problema”, destaca.Foram convidados os diretores da Junta Médica, do Centro Clínico e do Hospital da PM, o Comandante da Polícia Militar, os presidentes das Associações de Subtenentes e Sargentos, Cabos e Soldados e Bombeiros Militares, policiais vítimas e familiares que usarão a tribuna da Câmara para denunciar o descaso contando suas experiências.