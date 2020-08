Faltou sensibilidade do Governo na aprovação dos projetos, diz Walter Alves

Gabriela Duarte Deputado acredita que os vetos serão derrubados na Assembleia Legislativa

“Faltou sensibilidade, principalmente, no projeto sobre o prontuário eletrônico. Nesta situação difícil da saúde o governo veta um projeto simples, que visa apenas conceder ao paciente carente o direito a um documento. É apenas a implantação de uma rede integrada de computação. Algo simples. Mas o estado não entendeu a proposta”, disse o deputado.A assessoria jurídica do parlamentar já preparou uma primeira apresentação sobre os argumentos que serão encaminhados aos deputados para derrubarem os vetos. No que diz respeito, o projeto referente à instituição do sistema de prontuário eletrônico único no âmbito da rede pública estadual de saúde, o Estado entendeu que o deputado estaria atribuindo ao secretário estadual de Saúde uma função que só poderia ser criada pelo próprio Governo. No entanto, o parlamentar discorda.“Não há um conflito de competência. O deputado apenas propôs a modernização do sistema de atendimento. E o fez através do projeto de Lei. Algo que caberia ao sistema de saúde. Mas não foi criada nenhuma atribuição ao secretário por lei.”, rebateu o advogado do parlamentar Saulo Nazareno.O advogado lembrou ainda que nos hospitais privados esse tipo de prontuário já existe há muitos anos. “O deputado ressaltou que o programa visa a modernização do sistema a ser implantando. Sem determinar atribuições diretas a secretaria”, disse Saulo.Com relação ao projeto sobre a exigibilidade da apresentação de documentação legal de identidade em operações de compra com cheque e cartões de crédito, o Governo alegou que a Legislação Federal diz que a proposição de matéria referente à defesa consumidor compete a União propor.“Mais uma vez o Governo alegou conflito de competência. Nesse caso, o deputado apenas tentou instituir um mecanismo de segurança das relações de quem compra e vende. Não é uma legislação no âmbito do consumidor, mas uma simples verificação. Uma obrigatoriedade no ato da negociação”, explicou o advogado.Segundo o deputado peemedebista o projeto foi um pleito dos comerciantes que o procuraram para tentar amenizar os prejuízos com cartões de crédito roubado, por exemplo.“É apenas a exigência da apresentação de um documento. Algo que já existe em outros estados, e que foi aprovado pela Comissão de Justiça da Casa e acredito que terá a sensibilidade dos deputados para que derrubem o veto.”, concluiu Walter Alves.O deputado, que já afirmou ter uma posição independente na Assembleia Legislativa, promete buscar a discussão com os demais parlamentares para a derrubada dos vetos.“Vou conversar com os deputados, mas não quero acreditar que tem a ver com questões políticas, porque faço parte da bancada de oposição ao Governo na Assembleia”, finalizou o deputado.