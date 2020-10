Potyguar aplica 4 a 1 no América e Tita "balança"

Elpídio Júnior

O América até que começou melhor a partida e com menos de um minuto de jogo Rinaldo acertou a trave do goleiro Nilson em uma bola cruzada na área. Contudo, passado o susto, a equipe de Currais Novos começou a se encontrar dentro de campo e foi trabalhando as jogadas.Mas o América ainda chegava com perigo e aos 11 minutos Adalberto completa cruzamento na área e desvia para o gol exigindo grande defesa do goleiro Nilson. Fazendo valer o ditado de “quem não faz, leva”, o alvirrubro sofreu o primeiro gol sete minutos depois após cruzamento na área e o complemento de Quirino, que colocou no canto de Rodolfo fazendo 1 a 0.Em desvantagem no placar, o América vai ao ataque querendo o empate, mas aos 31 minutos sofre o segundo gol após um chute despretensioso de Leandro que foi no cantinho sem chances para Rodolfo. A derrota dentro de casa por 2 a 0 ainda no primeiro tempo irritou a torcida que foi ao Machadão. Logo alguns torcedores começaram a xingar e criticar o técnico Tita.O que já estava ruim, piorou para o América com a expulsão de Diogo, que recebeu cartão vermelho após uma entrada violenta no jogador do Potyguar. O América até que tentou diminuir a desvantagem ainda no primeiro tempo, mas quase que nos acréscimos o Potyguar não faz o terceiro com Nininho, que bateu forte e cruzado, mas Rodolfo espalmou.No segundo tempo, Tita fez três mudanças para dar um novo ânimo ao América. Entretanto, o Potyguar estava bem melhor em campo e o terceiro gol não saiu aos oito minutos graças ao milagre de Rodolfo numa pancada de Gil Paraíba após tabelinha na entrada da área.O jogo ficou cadenciado depois disso, mas aos 26 minutos Quirino – mais uma vez - marcou para o Potyguar. Em rápido contra-ataque da equipe de Currais Novos, o atacante recebeu bom passe, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.O América respondeu rápido e aos 29 minutos o atacante Lúcio diminuiu para o alvirrubro em lance duvidoso que os jogadores do Potyguar pediram falta no goleiro, mas o árbitro não marcou.A reação alvirrubra parou por aí porque aos 34 minutos Tiago chutou de fora da área e colocou a bola no canto de Rodolfo para dar números finais ao jogo no Machadão.A goleada sofrida diante do Potyguar dentro de casa não foi bem "digerida" pela diretoria do América. Ainda não se falou acerca da permanência - ou não - de Tita no comando do América.Em contato com o Nominuto.com, o diretor de Futebol do América, Marcus Meira Pires, o "Peninha", disse que "não é hora de tomar qualquer decisão de cabeça quente".Uma reunião está marcada para a quinta-feira (12) às 11h. "Nesse encontro serão tomadas decisões", avisou o dirigente alvirrubro.