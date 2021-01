Inscrições abertas para o Estadual de Beach Soccer Adulto O evento será realizado na Praia do Forte, com abertura no dia 16 de abril.

Estão abertas as inscrições para o 10º Estadual de Beach Soccer (futebol de areia) - categoria adulto masculino. A competição será realizada na praia do Forte (em frente ao poço do Dentão), e vai começar no próximo dia 16 de abril, à noite.



As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 5 de abril na sede da Federação Norte-Rio-Grandense de Beach Soccer (no Ginásio Humberto Nesi "Machadinho") - no mesmo local, no dia 6 de abril às 19h, será realizado o Congresso Técnico.



Mais informações podem ser obtidas com Paulo Dias "Paulocha" (telefones 9403 2114 ou 9108 2556).