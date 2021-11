Humor do Kassava toma conta do Sargent Peppers

Divulgação Trio se apresenta a partir das 22h.

Kassava se caracteriza pelo seu repertório, em sua maioria autoral, inspirado no humor de bandas como Ultraje a Rigor, Inimigos do Rei, Mamonas Assassinas e João Penca e seus Miquinhos Amestrados, com composições que seguem essa linha.A banda é formada por Henrique Pachêco nos vocais, guitarra e contrabaixo; Ticiano D’Amore, também nos vocais e guitarra; e o professor de guitarra e harmonia na UFRN; Marcelo Pachêco na bateria. Mas, o trio eventualmente conta com a participação de Gustavo Barreto no baixo.