RN fica de fora de ranking da dengue do Ministério da Saúde Houve uma queda de 49% no número de todo o Brasil em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.

O Rio Grande do Norte ficou de fora do ranking divulgado hoje (11) pelo Ministério da Saúde com os estados que mais registraram casos de dengue no Brasil desde o início do ano.



De acordo com o estudo, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre, Goiás e Espírito Santo são responsáveis por 176.698 casos dos 226.513 registrados em todo o país.



Apesar dos problemas nesses estados, houve uma queda de 49% no número de todo o Brasil em relação ao mesmo período do ano passado, quando o total chegou a 440.360 casos.



Em 18 estados, o número de pessoas contaminadas diminui em 2009, incluindo o Rio Grande do Norte. Oito tiveram aumento: Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Acre, Espírito Santo, Amapá e Roraima.



Os casos de febre hemorrágica, tipo mais grave da doença, também caíram de 2.531 em 2008, para 552 em 2009. O registro de pessoas com quadro de saúde agravado pela dengue diminuiu 90%, de 11.799 no ano passado para 864 em 2009.



Para combater a doença, o ministério repassou verba extra para seis estados: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Roraima, Acre e Minas Gerais. O repasse adicional feito por meio do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde chegou a quase R$ 51 milhões.



Os estados que mais receberam recursos foram Rio de Janeiro, com mais de R$ 18 milhões, seguido de Minas Gerais (R$ 15,5 milhões) e Bahia (R$ 9,4 milhões).