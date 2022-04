Dia de combate à exploração sexual de crianças tem ações em todo o país Ações têm como objetivo sensibilizar e mobilizar população, governos e mídia para esse problema.

A Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes promoverá hoje (18) atividades em todo o país para alertar a sociedade contra abusos e violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.



As ações farão parte do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar população, governos e mídia para esse problema.



Como parte das atividades, as entidades governamentais e não governamentais que integram a comissão iniciam campanha de esclarecimento que terá como slogan “Negociar Sexo com Crianças e Adolescentes é Crime. Denuncie”. O coordenador de campanhas da Childhood Brasil (Instituto WCF Brasil), Itamar Gonçalves, afirmou que a campanha deste ano se concentrará nos abusos praticados contra menores nas rodovias brasileiras.



“Este ano, com muita intensidade, nós queremos destacar que há essa situação de exploração de adolescentes e de crianças nas estradas brasileiras, em espaços privados. Nós queremos dar visibilidade para essa situação de violência e dizer que isso é crime, que está previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, disse o coordenador da WCF Brasil, entidade que integra a comissão intersetorial.



Em todo o país estão previstas atividades como distribuição de panfletos em hotéis, táxis e locais turísticos. Em Recife, Fortaleza, Salvador, Belém, Belo Horizonte e Porto Alegre será exibido o filme Cinderelas, Lobos e Príncipes, que mostra a realidade de milhares de crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual.



Levantamento realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostra que as regiões Sul e Sudeste contam com uma estrutura melhor de atendimentos às crianças vítimas da pedofilia. Dos 2,4 mil abrigos existentes no país para acolher essas crianças, 1.360 estão no Sul e Sudeste.