Prefeita garante funcionamento da maternidade no dia 9

Fotos: Marília Rocha

“Os atendimentos da maternidade não foram suspensos, estamos funcionando no atendimento à mulher desde que a maternidade foi inaugurada, mas ainda não fazemos partos”, explica a diretora.Micarla anunciou a inauguração da maternidade para o próximo dia 9, em celebração ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março. “A maternidade será inaugurada em atenção especial à mulher. Eu fiz questão que o centro cirúrgico estivesse pronto para atender de forma completa as mulheres”, diz.O modelo aplicado para funcionamento da maternidade será o “Mãe Natalense”, o mesmo aplicado em Curitiba e em São Paulo, com acompanhamento nos setores de alimentação, transporte para consultas (com a entrega de vales-transporte às mulheres em tratamento), gratuidade nos exames como ultrassonografia e até enxoval do bebê.“Vamos concluir os detalhes da maternidade essa semana para entregar uma unidade referencia no atendimento à mulher natalense”, garante Micarla.Conversando com os funcionários da maternidade, a reportagem constatou que os serviços de assistência social, com cadastramento para atendimento das mulheres e o atendimento psicológico já está sendo oferecido desde o início de fevereiro.Uma das psicólogas da maternidade, Angélica Cril, confirmou o atendimento a algumas mulheres encaminhadas pelo Programa Saúde na Família. “Estou acompanhando uma paciente com depressão pós-parto há 3 semanas”, garante a psicóloga.O setor de nutrição também está funcionando, com refeições sendo preparadas diariamente na cozinha, que recebeu os fogões industriais na semana passada.Além dos atendimentos à população, o hospital está com uma equipe treinando os profissionais da saúde, como os técnicos de enfermagem. Ao todo, a unidade de atendimento à mulher deverá contar com uma equipe de 250 profissionais.