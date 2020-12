Romildo Soares canta Geraldo Carvalho no Poticanto Show será nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro de Cultura Popular. A entrada é gratuita.

Nesta quarta-feira (18), o cantor Romildo Soares se apresenta no projeto Poticanto, no Teatro de Cultura Popular (rua Jundiaí, 641, Tirol), interpretando as composições de Geraldo Carvalho. A programação começa às 20h e a entrada é gratuita, mediante a retirada de convites no próprio local.



O cantor e compositor Geraldo Carvalho começou a tocar violão aos oito anos de idade e há 15 investe em composições autorais. Além de ter participado de várias edições do projeto Seis e Meia, ao lado de grandes nomes da MPB, Geraldo traz na bagagem prêmios conquistados ao longo da carreira.



Entre eles, o prêmio Hangar de melhor música e o 1º e 2º lugar do Festival MPBeco, em 2007. Seu primeiro disco, “Manhecença”, foi lançado em 2001. O segundo trabalho solo, “Um toque a Mais”, foi lançado recentemente.



Uma realização do produtor cultural Nelson Rebouças, o projeto Poticanto acontece todas as quartas-feiras no TCP, sempre com um artista potiguar interpretando outro compositor local.