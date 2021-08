Contribuintes da região metropolitana serão fiscalizados Cooperação técnica entre a equipe econômica dos municípios da grande Natal irá coibir os contribuintes em débito.

O termo “cooperação” está sendo aplicado para as equipes econômicas dos municípios da região metropolitana de Natal para coibir os contribuintes em débitos com o município. O objetivo é trocar as informações, de forma favorável para os “bons” contribuintes evitando a bitributação e coibir a sonegação fiscal dos “maus” contribuintes.



O secretário-adjunto de Tributação, André Macedo, explica que a medida vai diminuir a sonegação fiscal dos contribuintes e agilizar o processo de cobrança. “Com a cooperação vamos estabelecer padrões de fiscalização, fortalecendo o sistema tributário e evitando a guerra fiscal”, destaca.



Para isso, André lembra que a participação dos secretários de tributação dos municípios da região metropolitana é importante. “Temos que trabalhar em conjuntos para diminuir a guerra fiscal entre os municípios”, alerta. Ele exemplifica a cooperação com a implantação do projeto “Minha casa, minha vida” do governo federal.



Além disso, o secretário aponta a padronização como forma de minimizar o pagamento através de bitributação. “A idéia de facilitar a rede de contribuintes dará condições de pagamento para os bons contribuintes e aumentar a fiscalização para os maus contribuintes”, justifica.



Na próxima sexta-feira (24), os secretários dos municípios de São Gonçalo, Monte Alegre, Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz estarão reunidos para uma primeira conversa.