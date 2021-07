Fugitivo é recapturado após assalto na Praia do Meio Wenderson foi preso após assalto e havia fugido da Plantão zona Sul, no último domingo (12).

A polícia prendeu no fim da manhã desta quarta-feira (15) Wenderson de Oliveira, de 21 anos. O jovem é acusado de assaltar uma mulher, por volta das 10h, na Praia do Meio. Além disso, Wenderson era considerado foragido.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o acusado abordou uma senhora no fim da manhã e roubou dela a bolsa, jóias e celular. Depois disso, populares conseguiram deter o assaltante.



Em seguida, a polícia foi acionada e Wenderson encaminhado ao 2° Distrito Policial. Lá, os policiais constataram que o acusado havia fugido da Delegacia de Plantão da zona Sul.



Ele estava preso na unidade acusado de agredir uma mulher e, por isso, foi autuado na Lei Maria da Penha. Após a prisão Wenderson ficou detido no 2° DP.