Button e Barrichello fazem dobradinha da Brawn no GP de Mônaco

Button fez valer a vantagem da pole, evidente no sinuoso circuito de Mônaco, mas que não vinha sendo aproveitada. Nas últimas dez corridas em Monte Carlo, somente três pilotos venceram de ponta a ponta. O inglês abriu 23 pontos de diferença para Barrichello no mundial de pilotos.Rubens, que saiu em terceiro, largou bem e logo tomou a segunda posição de Kimi, mas não pôde com a boa fase de Button e não conseguiu quebrar o jejum brasileiro em Monte Carlo, que já dura 16 anos, desde que Ayrton Senna venceu no principado em 1993.Felipe Massa mostrou agressividade e aproveitou ao máximo a evolução do carro da Ferrari, que desde os treinos já demonstrava ter deixado a má fase para trás. O brasileiro fez a sua melhor corrida do ano e somou pontos pela segunda prova consecutiva. Já Nelsinho Piquet foi prejudicado por Sebastien Buemi e abandonou logo no começo.A provaRubens aproveitou a má largada de Kimi e pulou para o segundo lugar, enquanto Massa era fechado por Vettel e perdia posição para Rosberg. Mas o brasileiro da Ferrari atacou o alemão e recuperou o quinto posto.Lewis Hamilton, que largou em último lugar por causa da troca de câmbio, aproveitou que Timo Glock saiu dos boxes e também largou bem, passando Trulli e Kubica. Mas o inglês teve problemas ao longo da prova e terminou na 13ª posição.Logo na sexta volta, Massa aproveitou o bom desempenho da Ferrari e atacou Vettel. Só não ultrapassou por falta de espaço na chicane. O brasileiro passou direto, e teve que frear para devolver a posição. Rosberg aproveitou e tomou a posição de Felipe.Vettel teve problemas com os pneus e atrasou todos que estavam atrás dele. Na décima volta, precisou ir para os boxes. Ao mesmo tempo, Buemi bateu em Nelsinho e saiu da prova. O brasileiro ainda conseguiu voltar, mas teve o carro danificado e se recolheu."É nisso que dá colocar pilotos novos na Fórmula 1, que não têm experiência suficiente. Em Mônaco, mesmo com um carro mais lento na sua frente, tem que tomar cuidado. Ele me deu uma porrada que quase machucou meu pescoço", disparou Nelsinho.Nesta altura da corrida, Barrichello teve problema parecido com o de Vettel e diminuiu o ritmo. Rosberg e Massa, enquanto isso, se alternavam na volta mais rápida. Rubens, mais lento que Räikkönen, atrasou o finlandês, que foi o primeiro do pelotão da frente a ir para os boxes.Na 16ª volta, Vettel bateu e causou a bandeira amarela, mas o Safety Car nem chegou a entrar. Barrichello aproveitou e foi para os boxes, conseguindo voltar à frente de Räikkönen. Em seguida, foi a vez de Button, que retornou para a ponta e abriu 16 segundos à frente do pelotão guiado por Rubens.Massa voltou mais rápido que Rosberg e assumiu a quarta colocação. Após a segunda série de paradas, o pelotão dos quatro primeiros se manteve, e Button cruzou a linha de chegada sem sustos em primeiro lugar. Massa terminou em quarto e com a volta mais rápida, de 1min15s154.