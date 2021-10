Muda trânsito no Anel Viário do Campus A mudança é conseqüência da obra de construção da Nova Adutora do Jiqui.

Começou nesta segunda feira (27), a intervenção no Anel Viário do Campus Universitário. O trecho entre o Conjunto dos Professores e os bairros de Nova Descoberta e Potilândia está contando ( durante 30 dias) . com apenas uma das faixas de rolamento, que será utilizada como faixa dupla. Com isso, o fluxo será em dois sentidos, com sinalização adequada e provisória.



A mudança é conseqüência da obra de construção da Nova Adutora do Jiqui (trecho do Campus Universitário Central) que está sendo executada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).



Essa obra fará a expansão do Sistema de Abastecimento de Água de Natal, visando a diluição da concentração de Nitrato de áreas desta Capital, o que a caracteriza como uma importante intervenção com significativo impacto ambiental.