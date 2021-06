Potyguar/CN derrota Santa Cruz e decide turno com o ABC Equipe de Currais Novos venceu fora de casa e agora espera aguarda definição de onde vai jogar a decisão.

O título do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol será decidido entre ABC e Potyguar de Currais Novos. Resta agora saber onde será disputada a decisão.



A equipe de Currais Novos consolidou sua classificação ao bater o rival Santa Cruz, no estádio Iberezão, neste domingo (12) por 2 a 1.



O resultado deixa o Potyguar na liderança com 18 pontos, mesma pontuação do ABC, mas levando vantagem no número de gols marcados.



Na última rodada, o líder do segundo turno enfrenta o ASSU, no estádio Edgarzão. Já o ABC pega o Santa Cruz. Uma vitória do Potyguar garante o direito de decidir o título na sua casa.