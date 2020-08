Vereadores participam do Encontro do Instituto do Legislativo Potiguar O evento marca o início dos serviços educacionais do ILP.

Vereadores e prefeitos das regiões do Grande Natal, Mato Grande e Central Potengi, num total de trinta e oito municípios, estarão reunidos em Natal nesta segunda-feira (9), para a realização do “I Encontro do Instituto do Legislativo Potiguar - ILP com o Legislativo Municipal”.



O evento será nas dependências da Assembleia Legislativa e marca o início do processo de divulgação dos objetivos e modalidades dos serviços educacionais do Instituto em todo o Estado.



O deputado Robinson Faria, presidente da AL, fará a abertura do evento, para o qual foram convidados presidentes das Câmaras Municipais e demais vereadores, prefeitos e vice-prefeitos dos trinta e oito municípios das regiões citadas.



Participará do encontro o presidente da Associação Brasileira das Escolas Legislativas, Florian Madruga, organismo ao qual o ILP é filiado.



A atividade de divulgação se estenderá a todo o Estado e se desenvolverá no decorrer do mês de março. Para tornar prático esse trabalho, os municípios foram agrupados em polos. Em Natal, reúnem segunda-feira, as regiões da Grande Natal, Mato Grande e Central Potengi.



No dia 16, o encontro será em Nova Cruz, onde estarão agrupados municípios das regiões do Trairi e Agreste. No dia 23 será a vez de Caicó receber vereadores e prefeitos dos municípios de toda a região do Seridó (ocidente e oriental).



Mossoró estará recebendo o Instituto no dia 30 de março, reunindo os municípios do Oeste, Médio Oeste e Vale do Açu. Na região de Pau dos Ferros, o encontro do ILP com o legislativo municipal ocorrerá no dia 6 de abril.



No âmbito da Assembleia Legislativa, o Instituto já deu início aos trabalhados. Foram aplicados formulários para o conhecimento da demanda por cursos e, na quarta-feira, dia 11, o ILP se reunirá com todos os servidores da Casa, para fazer uma exposição das atividades e metas do Instituto.