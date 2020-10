América 1 x 4 Potyguar/CN: fim de jogo

Fotos: Elpídio Júnior

Goleada irrita torcedores do América, que aos poucos vão deixando o Machadão.Resultado adverso não estava nos planos do América para o segundo turno.Tempo vai passando e a situação do América ficando mais complicada.América pressiona pelo primeiro gol, mas o Potyguar é quem chega com mais perigo.Gil Paraíba bateu forte após tabelinha e o goleiro Rodolfo faz grande defesa.Quase o terceiro gol do Potyguar, mas Quirino estava impedido e o árbitro marcou.Jogadores do América dão entradas mais fortes e o árbitro se mostra atento.Tita faz mudanças por atacado e coloca três jogadores para tentar reverter o placar de 2 a 0 para o Potyguar.Nininho bateu bola cruzada com força e exigiu grande defesa de Rodolfo.América tenta diminuir a vantagem do Potyguar, mas com um a menos a situação é dificil.Primeiro tempo entra nos minutos finais e o resultado adverso preocupa torcedores do América.Diego acerta uma entrada violenta e o árbitro aplica o cartão vermelho. América com um a menos.Torcida não suporta o resultado e começa a criticar o técnico Tita.Potyguar administra resultado favorável e busca explorar os contra-ataques.América tenta o empate, mas peca nos lances e, principalmente, nos impedimentos. Jogo tem alguns lances mais ríspidos.Potyguar mostrou eficiência e não se abalou com a bola na trave nos primeiros minutos e conseguiu abrir o placar.Cobrança de falta na área e Adalberto desvia para o gol, mas Nilson faz defesa e põe para escanteio.Boa trama do ataque alvirrubro em lance que foi pedido impedimento. Na conclusão, Lúcio bateu prensado para fora do gol.Jogo fica mais equilibrado, mas o América teve a melhor chance até o momento.Passado o susto da bola no travessão, o Potyguar tenta se acertar em campo para chegar ao ataque. Bolas cruzadas na área para Quirino são utilizadas, mas a defesa do América afasta o perigo.Cruzamento rasteiro e Rinaldo acertou o travessão do Potyguar. América começa em cima do adversário.