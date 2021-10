Leocádio espera que subsecretário traga boas novas de Brasília

Fotos: Gabriela Duarte Benes Leocádio: defesa de um novo pacto federativo.

“Esperamos que Padilha diga quais são as providências que o governo federal está tomando neste momento”, disse hoje (29), em entrevista aodaEle reclamou da demora do governo federal em enviar o pacote de medidas de ajuda dos municípios para votação na Câmara Federal, das dificuldades que os municípios têm enfrentado com a queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e defendeu um novo pacto federativo.“O problema é que o governo não está levando em conta o aumento do salário mínimo, o piso nacional dos professores e o aumento natural do custeio da máquina”, afirmou, acrescentando que os municípios têm dificuldade em pagar a contrapartida dos vários programas sociais do governo, como o Programa de Saúde da Família (PSF).O prefeito de Lajes também cobrou do Congresso Nacional a renegociação das dívidas da previdência e a limitação da receita dos municípios para o pagamento dos precatórios.De acordo com o entrevistado, algumas dívidas prescritas continuam a ser cobradas, assim como a contribuição de prefeitos e secretários, o que não era para acontecer. Só para pagamento da previdência, os municípios comprometem de 16 a 80% do que recebem do FPM.“Temos que tomar nossas providências, organizar a administração para não gerar ressaca para o futuro gestor”, recomendou, citando o exemplo de Santa Cruz, que deve R$ 13 milhões só para pagamento de precatórios.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quarta-feira (29).