Caern paga R$ 6 mi de dívidas mensalmente

Isabela Santos Walter Gasi assumiu a presidência da Caern há 20 dias.

“As dívidas foram contraídas em gestões anteriores a esse governo de impostos federais de 20 a 30 anos atrás e correspondem a 17% da receita", afirma.Segundo o novo gestor, o pagamento dos 1.750 funcionários corresponde a 38% da folha, outros 20% são gastos em consumo de energia, 5% são destinados à compra de material de tratamento de água e 8% vão para a manutenção e demais despesas.Apesar das dívidas, Walter Gasi informou que serão investidos R$ 650 milhões em obras de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Ele qualifica o investimento como “nunca antes visto na história”.“Antes desse governo, não se investia assim em saneamento”, lembrou Gasi. E alerta: “Qualquer obra de esgoto causa transtorno à população, mas os benefícios que essas obras vão trazer à saúde pública da população são maiores”.Além disso, ressaltou que investir na prevenção de doenças é mais barato que remediá-las.“Cada dólar investido em saneamento básico, são menos quatro dólares em postos de saúde e hospitais, de acordo com a OMS”, disse.Entre as propostas do engenheiro, está o combate às fraudes que a população comete contra a Caern.“Existem usuários que misturam águas de poços com as nossas águas e nós vamos combater isso”, disse. “Das 560 mil ligações, 125 mil estão cortadas; são tidas como inativas e evidentemente esse usuário se abastece de alguma forma”, completa.A colocação de hidrômetros, contratos de desempenho e racionamento de água também são prioridades.“Precisamos implantar uma nova filosofia de combate ao desperdício”, disse acreditando que campanhas educativas são o ponto mais frágil da questão e enfatizou o que a água representa na atualidade.“Haverá um dia em que água será mais cara que petróleo. Ela já está em extinção”, acredita.“O nitrato é muito difícil de ser retirado, mas a Caern tem total interesse em diminuir o seu teor na água para atender a legislação da Organização Mundial de Saúde”, garantiu o presidente da Caern.Para isto, a primeira medida tomada foi “a mistura da água de manancial de superfície com a de manancial subterrâneo”.Walter Gasi não quis se pronunciar ainda sobre reajustes na tarifa. Ele disse que a Fundação Norte-riograndense de Pesquisas e Cultura da UFRN (Funpec) foi contratada para realizar um estudo de recuperação tarifária.“Vamos fazer um amplo debate sobre os resultados e negociar com a agência”, declarou o presidente, se isentando em falar do assunto por enquanto.