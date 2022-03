Suspeito frequentava mesma igreja da menina Maisla Mesmo sem identificação de corpo esquartejado, polícia trabalha com a possibilidade de se tratar de menina desapaericada desde ontem.

A policia procura por dois suspeitos pelo esquartejamento de uma criança na Zona Norte de Natal. A polícia trabalha com a possibilidade de o corpo ser da menina Maisla Mariana, desaparecida desde o meio-dia de ontem (13).



O principal suspeito é um ex-integrante da Igreja Adventista do 7º Dia, mesma congregação religiosa frequentada pela menina Maisla. Ele mora numa vila próximo ao local do crime, mas não foi localizado pelos policiais.



O Nominuto.com tem o nome do suspeito, mas não irá divulgá-lo enquanto não for confirmada a autoria do crime.



Os agentes afirmam possuir fortes indícios de que ele seria o praticante do crime bárbaro.



A suspeita é reforçada pelo fato de, em 2005, ele ter sido afastado da igreja por tentativa de aliciamento de meninas.



O Instituto Técnico-Científico de Polícia do RN (Itep/RN) recolheu as partes de um corpo de criança encontrado esquartejado num terreno baldio em Igapó.



A polícia localizou esta manhã, abandonado num terreno baldio próximo à avenida Tomás Landim, um saco usado para armazenar açúcar.



Dentro, estava o tórax e uma perna de uma criança do sexo feminino, aparentando entre 10 e 13 anos de idade, além de um short preto e uma blusa listrada.



O material será periciado para se identificar o cadáver.