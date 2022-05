Chile é país mais afetado pela gripe suína na América do Sul País tem contabilizados 24 casos da doença, mas nenhum deles grave.

O governo chileno anunciou hoje (21) que já contabiliza 24 casos da influenza A (H1N1) – gripe suína. Com isso, o Chile passa a ser o país da América do Sul mais afetado pela doença, seguido pela Colômbia (12) e pelo Brasil (oito).



Autoridades chilenas informaram que o quadro clínico da maioria dos pacientes é considerado leve e com sintomas similares aos da gripe comum. Entre eles estão três chilenos que visitaram a República Dominicana, além de 20 estudantes.



“Esta situação epidemiológica é a esperada diante de um vírus facilmente transmissível entre pessoas – especialmente entre crianças”, afirma comunicado divulgado no site oficial do governo chileno.



Ao todo, 37.612 passageiros e tripulantes já passaram pelo chamado “scanner térmico” no aeroporto internacional de Santiago. O objetivo é detectar febre acima de 38 graus, um dos sintomas da doença.