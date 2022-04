Com time misto, Flu empata com o Barueri

Site do Fluminense Equipe mista do Flu arrancou empate na Arena Barueri

O jogo foi muito equilibrado e mesmo jogando sem seis titulares, o time não se intimidou e teve as melhores oportunidades de gol, chegando a balançar a rede no fim do segundo tempo, com Edcarlos. Mas o árbitro anulou a jogada, marcando impedimento.Agora o Fluzão volta às atenções para a Copa do Brasil. A equipe terá pela frente o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Maracanã. Como perdeu o primeiro confronto, o Flu precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar a semifinal da competição. Uma vitória por 1 a 0 leva a disputa para os pênaltis.A bola mal começou a rolar e o Fluminense, embalado pela torcida que marcou presença e foi maioria na Arena Barueri, partiu para o ataque e já teve o primeiro chute ao gol, com Conca. O argentino pegou bem na bola e chutou colocado de fora da área, mas o goleiro René estava atento e caiu no canto esquerdo para fazer a defesa.Aos 14 minutos, o Barueri teve a primeira chance. Ralf encheu o pé e arriscou de longe. A bola saiu à esquerda de Fernando Henrique.Aos 24, o Fluzão em cobrança ensaiada de falta assustou o adversário. Marquinho bateu colocado, mandando uma verdadeira bomba de fora da área e o goleiro Renê defendeu em dois tempos. Alan, atento ao lance, tentou aproveitar o rebote, mas chegou um pouco atrasado, acabou acertando o goleiro e foi punido com o cartão amarelo.Aos 40 minutos o lance mais perigoso do primeiro tempo. Dieguinho entrou bem pelo meio, foi derrubado na entrada da área e na seqüência da jogada a bola voltou para ele, e mesmo caído conseguiu finalizar. O goleiro defendeu no susto.Três minutos depois o Barueri revidou. O zagueiro Leandro Castan aproveitou a bola cruzada na área e cabeceou à esquerda de Fernando Henrique. O adversário foi para cima do Flu no finzinho e ainda teve outra oportunidade aos 47. Em jogada rápida, Pedrão apareceu livre e chutou cruzado na entrada da área. A bola tirou tinta da trave direita.O Flu voltou diferente para a segunda etapa. Romeu, que sofreu uma pancada no começo do jogo e abriu o supercílio, foi substituído por Fabinho. E o Barueri partiu para o ataque n o começinho. Aos três minutos Marcio Careca chutou forte de fora da área e Fernando Henrique espalmou. No minuto seguinte, foi a vez de Thiago Humberto ameaçar o goleiro tricolor, que mandou para escanteio.O Fluzão teve boa oportunidade aos 16 minutos. Conca recebeu livre na área, mas tentou pegar de primeira e acabou furando.Dois minutos depois, Alan confundiu a zaga e Leandro Castan recuou a bola para o goleiro. O Árbitro, em cima da jogada, marcou tiro indireto. Na cobrança, Conca bateu colocado no canto direito, o goleiro espalmou e a bola acabou desviando em Maicon e saindo.Aos 24 minutos, Parreira fez a segunda substituição e Everton Santos entrou no lugar de Alan. O Fluminense partiu para o ataque na reta final e construiu as melhores oportunidades da partida.Aos 33, Marquinho mandou uma bomba de fora da área. René espalmou para cima e quase foi encoberto. No minuto seguinte, foi a vez de Eduardo encher o pé, dando trabalho ao goleiro.Parreira mexeu de novo no time aos 36 minutos, colocando Tartá no lugar de Conca, que volta de lesão. A pressão tricolor continuou. Cássio subiu bem ao ataque e deu uma bela cabeçada. Renê fez grande defesa de mãos trocadas.Aos 38, o outro zagueiro tricolor também apareceu bem no ataque. Edcarlos recebeu na entrada área e marcou o gol de cabeça, mas o arbitrou anulou a jogada marcando impedimento.: Fernando Henrique, Eduardo Ratinho, Cássio, Edcarlos e Dieguinho (lateral-esquerdo dos Juniores); Wellington Monteiro, Romeu (Fabinho), Marquinho e Conca (Tartá); Maicon e Alan (Everton Santos).: Renê, Marcos Pimentel (Éder), Daniel Marques, Leandro Castan, Marcio Careca; Ralf, Leanderson (Camilo), Ewerton e Thiago Humberto (Val Baiano); Fernando e Pedrão.: 17/05/2009 (domingo): Arena Barueri, em Barueri (SP)André Luiz de Freitas Castro (GO): Jesmar Benedito Miranda de Paula (GO) e Fabricio Vilarinho da Silva (GO)