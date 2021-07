Jovino Pereira diz que a prioridade é mudar gestão administrativa

Reprodução/ Danilo Dantas

“Nesse contexto, proponho política de tecnologia de informação, de gestão de Recursos Humanos e de segurança institucional. E tudo isso envolve descentralização gerencial com a instalação de duas regionais. Uma em Caicó e outra em Mossoró”, afirma.Outro compromisso de campanha do promotor é “estar presente" no dia-a-dia da administração. “Essa é sem dúvida uma das principais reclamações com relação à atual gestão”, garante.O fortalecimento das promotorias e procuradorias, pela disponibilização de recursos materiais e humanos, também é proposta do candidato.Ele pretende melhorar a estrutura da sede da Promotoria da capital e disponibilizar os meios materiais e humanos para atender às necessidades das promotorias. “Com isso tornando-as mais eficientes”.Já em relação ao interior, onde há casos de promotores atuando em mais de uma Comarca, Jovino Pereira declara que almeja agilizar as promoções, para fazer com que as promotorias vagas sejam ocupadas.“Defendo também a realização de concurso público para preencher as vagas em aberto”, completou.O promotor declara que os cargos comissionados recentemente aprovados na Assembleia Legislativa são de extrema necessidade para tornar eficiente o trabalho dos promotores de Justiça.Segundo ele, não há nenhuma novidade em auxiliar agentes públicos no exercício de suas funções. “Inclusive, os juízes, deputados e vereadores já possuem esse tipo de assessoria. Porém, vale ressaltar que o Ministério Público já tem uma lei que proíbe o nepotismo”.Na avaliação do candidato sobre a atual administração, ele foi enfático: “Tenho respeito pelos colegas que exercem as funções administrativas. Mas, a atual gestão deixou de estar no dia-a-dia das promotorias, de enfrentar os problemas institucionais e atender satisfatoriamente às demandas do Ministério Público”.Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade da Paraíba e pós-graduado em Direito Sanitário pela Universidade de Brasília (UnB), Jovino Pereira da Costa Sobrinho já foi promotor substituto de Alexandria e promotor de 1ª entrância da cidade de Jardim de Piranhas.Atualmente, ele é o titular da 68ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal.